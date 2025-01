video suggerito

Incidente sulla Tangenziale di Napoli: scontro tra 4 auto: lunghe code a Corso Malta Incidente dopo l'ingresso di Corso Malta, in direzione Pozzuoli. Traffico paralizzato con lunghe code di auto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 gennaio 2025. Si tratta, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, di un tamponamento avvenuto tra 4 auto poco dopo l'ingresso di Corso Malta, in direzione Pozzuoli.

L'incidente è avvenuto in prossimità dell'ora di punta, con un grosso afflusso di veicoli di rientro dagli uffici dopo la giornata di lavoro. Al momento non si registrerebbe nessun ferito. Ma si segnalano lunghe code di auto a causa dei rallentamenti legati all'incidente stradale, con attese di ore. Traffico paralizzato e clacson impazziti sul viadotto del Corso Malta che conduce verso la Tangenziale. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il personale di Tangenziale per mettere in sicurezza l'area e regolare la circolazione.

Sulla SS 369 lavori sul viadotto

Lungo la strada statale 369 “Appulo Fortorina”, invece, avanzano i lavori per la costruzione del nuovo viadotto ‘V01’ a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, nell’ambito di un più ampio intervento di manutenzione programmata – dell’investimento complessivo di circa 6,2 milioni di euro – che ha interessato altri due viadotti (‘V02’ e ‘V03’), già fruibili.

Nel dettaglio per la realizzazione della nuova opera (in sostituzione del vecchio viadotto, già demolito) sono state ultimate quest’oggi – giovedì 30 gennaio – tutte le fondazioni (micropali e plinti); in fase di completamento anche le pile di elevazione, con lo scopo di procedere – entro la metà del mese di febbraio – alle attività di varo delle travi prefabbricate e successivamente alla realizzazione della soletta, delle barriere di sicurezza e della pavimentazione stradale, con relativa segnaletica.

Sono state superate dunque (con l’esecuzione di interventi integrativi sulle fondazioni, sia profonde che superficiali) le problematiche di natura geotecnica riscontrate nei mesi scorsi, dovute, principalmente, alla eterogeneità dei terreni distribuiti lungo il tracciato del nuovo viadotto. L’apertura della nuova opera al transito è quindi prevista entro i primi giorni del mese di maggio