Incidente sulla Tangenziale di Napoli nel tunnel di Capodimonte: traffico impazzito Incidente sulla Tangenziale di Napoli nel tunnel di Capodimonte. Traffico paralizzato. Code di 2 km. La circolazione sta riprendendo la normalità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno 2024, attorno alle ore 17,00. Il sinistro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto all'interno del tunnel di Capodimonte, in direzione Pozzuoli ed ha coinvolto alcune vetture. Tra queste, sembrerebbe, anche un'auto dei carabinieri. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Ma si è dovuto attendere un po' di tempo per poter riprendere la normale circolazione veicolare.

L'incidente nel tunnel di Capodimonte

Non si sono registrati feriti né vittime, per fortuna. Nel frattempo, ad ogni modo, si sono registrate lunghe code di auto sulla Tangenziale. L'incidente stradale, infatti, è avvenuto in un orario di punta, poco dopo le ore 17,00, in corrispondenza con l'uscita dagli uffici ed il rientro a casa di pendolari e lavoratori. La circolazione dei veicoli, però, al momento sta progressivamente tornando alla normalità.

Un altro incidente si è registrato all'altezza del km 1.2 in direzione della Tangenziale di Napoli. Si è formata quindi un'altra coda di circa 2 km, tra il bivio Diramazione Capodimonte e il Raccordo SP1 Casoria e l'inizio della Tangenziale di Napoli.