Incidente sulla Tangenziale di Napoli, due morti: moto si schianta contro le barriere

Tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli nella tarda serata di ieri, 17 settembre: due persone hanno perso il controllo della motocicletta su cui viaggiavano e si sono schiantate ad alta velocità contro le barriere; l'impatto si è rivelato mortale per entrambi: l'uomo, che era alla guida del veicolo, è deceduto sul colpo, mentre la donna, seduta come passeggera, è morta pochi minuti dopo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22 nella galleria Monte Sant'Angelo Est, tra gli svincoli di Agnano e Fuorigrotta, in direzione Capodichino.