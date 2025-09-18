napoli
Incidente sulla Tangenziale di Napoli, due morti: moto si schianta contro le barriere

Tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli nella serata del 17 settembre: morti un uomo e una donna, finiti contro le barriere in motocicletta.
A cura di Nico Falco
Tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli nella tarda serata di ieri, 17 settembre: due persone hanno perso il controllo della motocicletta su cui viaggiavano e si sono schiantate ad alta velocità contro le barriere; l'impatto si è rivelato mortale per entrambi: l'uomo, che era alla guida del veicolo, è deceduto sul colpo, mentre la donna, seduta come passeggera, è morta pochi minuti dopo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22 nella galleria Monte Sant'Angelo Est, tra gli svincoli di Agnano e Fuorigrotta, in direzione Capodichino.

