Incidente sulla Tangenziale di Napoli, auto distrutta dopo aver urtato il guardrail L’incidente si è verificato al chilometro 1 della Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino: non si conoscono le condizioni dei feriti.

A cura di Valerio Papadia

L’incidente sulla Tangenziale di Napoli (Foto: Fanpage.it)

Rocambolesco incidente sulla Tangenziale di Napoli: un'automobile risulta pesantemente danneggiata. Ancora sconosciuta l'esatta dinamica dell'incidente, che vedrebbe coinvolta soltanto una vettura, una Fiat Punto di colore blu: da una prima ricostruzione, l'auto avrebbe impattato con violenza il guardrail, per poi finire la sua corsa in obliquo sulla carreggiata, con la parte anteriore rivolta verso il senso di marcia opposto a quello di percorrenza. L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 di oggi, venerdì 22 luglio, all'altezza del chilometro 1 della Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino: non sono note le condizioni di salute degli occupanti dell'abitacolo. Al momento, non si segnalano nemmeno particolari ripercussioni sulla circolazione automobilistica.