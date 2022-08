Incidente sulla statale Cilentana, morto 22enne. Fatale impatto fra moto e vettura Incidente stradale e traffico rallentato lungo la statale “Cilentana”. Deceduto un ragazzo che guidava una moto.

A cura di Redazione Napoli

Incidente stradale mortale sulla statale 18 Var , la cosiddetta "statale Cilentana" a Centola in provincia di Salerno. Il sinistro, avvenuto tra gli svincoli di Centola e Massicelle, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolta una moto ed una persona è purtroppo morta a causa dell'impatto.

Il motociclista al chilometro 151 avrebbe perso il controllo della due ruote, scivolando e finendo su una vettura che percorreva dal senso opposto. Il ragazzo, Silvio F. di 22 anni, di Montano Antilia, è morto sul colpo. Sul posto anche ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.