video suggerito

Incidente sulla circumvallazione esterna, scooter contro auto in retromarcia: 49enne in pericolo di vita Un 49enne è stato ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli; si sarebbe scontrato contro un’automobile che procedeva in retromarcia a Qualiano, lungo la circumvallazione esterna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 49enne del Napoletano è stato ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita nell'ospedale "Cardarelli": mentre era in sella al suo scooter si sarebbe schiantato contro un'automobile che si stava spostando in retromarcia. L'incidente è avvenuto lungo la Circumvallazione esterna, all'altezza del territorio di Qualiano, in provincia di Napoli. Sull'accaduto sono in corso accertamenti affidati ai carabinieri.

La dinamica resta per il momento da definire. Stando ai dati emersi fino ad ora, l'automobile era in retromarcia quando è stata centrata dal mezzo a due ruote. Il 49enne alla guida è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente al suolo; soccorso dai sanitari del 118, è stato portato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale collinare; le sue condizioni sono apparse gravi, è stato giudicato in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile.