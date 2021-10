Incidente sulla A1 direzione Capodichino, auto ribaltata, lunga coda in direzione Tangenziale Incidente sulla A1 (Napoli-Milano) Sud e l’allacciamento con Capodichino in direzione Tangenziale: autovettura ribaltata sulla carreggiata. Forti rallentamenti al traffico domenicale. sul posto una ambulanza e il carro attrezzi per rimuovere la macchina dalla carreggiata e far riprendere regolarmente la circolazione.

A cura di Redazione Napoli

Autostrade informa delle code e del traffico fortemente rallentato che hanno una duplice ragione: la prima è quella più ovvia, ovvero la presenza di una vettura ribaltata che ha determinato la riduzione della carregiata; la seconda è, sulla direzione opposta, il forte rallentamento dovuto ai curiosi che scattano foto, inevitabilmente pubblicate sui social.