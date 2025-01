video suggerito

Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: fuoristrada finisce nella cunetta, tre feriti Fuoristrada sbanda e finisce in una cunetta ad Atripalda: i tre feriti sono nonno, figlio e nipote. Sul posto anche un'autogru per il recupero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'automobile finita fuori strada ad Avellino

Incidente questo pomeriggio in provincia di Avellino: un fuoristrada è finito in una cunetta sul Raccordo Avellino-Salerno, nel territorio di Atripalda: tre le persone ferite, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si tratta di un uomo, del figlio e del nipote, tutti soccorsi sul posto ma fortunatamente senza gravi ferite. Sul posto i vigili del fuoco e tecnici dell'Anas.

La vettura durante i lavori di recupero da parte dei vigili del fuoco

Tutto è accaduto poco dopo le 19 di oggi pomeriggio: il fuoristrada, per cause ancora da accertare, è sbandato ed è finito in una cunetta a poca distanza dallo svincolo tra la Variante e il raccordo in direzione Salerno. Le tre persone a bordo sono state subito soccorse dal personale del 118 intervenuto sul posto, ma fortunatamente non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Per recuperare il fuoristrada è intervenuta anche un'autogru dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Avellino, mentre una squadra dell'Anas si è occupata del ripristino della viabilità.

La vettura sollevata dalla gru dei vigili del fuoco durante i lavori di messa in sicurezza