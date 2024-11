video suggerito

Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: 18enne di Montoro in gravi condizioni in ospedale Due incidenti sul Raccordo Avellino-Salerno in direzione del capoluogo irpino: nel primo, grave un 18enne di Montoro, è in ospedale in codice rosso. Nel secondo, tamponamento tra 4 auto sulla corsia di sorpasso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Violento incidente sul raccordo Avellino-Salerno, dove un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito ed è in ospedale nel capoluogo irpino: il giovane è ricoverato in codice rosso nel nosocomio avellinese. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, avvenuto quest'oggi, in direzione di Avellino: il giovane, originario di Montoro, era alla guida della sua Bmw quando all'altezza del chilometro 27,800 nel territorio di Cesinali, quando per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo della propria automobile, che si è ribaltata, finendo contro le barriere.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche: sul posto sono giunti anche i medici e il personale sanitario del 118, che lo hanno portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove si trova ricoverato. Intanto, si sono create lunghe coda all'altezza della galleria del Monte Pergola, in direzione di Serino, per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi. Non è stato però l'unico incidente di quest'oggi lungo la stessa tratta: al chilometro 25,700, sempre in direzione di Avellino, sono stati invece quattro i veicoli coinvolti, tutti tamponatisi sulla corsia di sorpasso. Non ci sono stati gravi feriti, ma solo contusi: tuttavia, si sono formate anche in questo caso lunghe code, costringendo alla temporanea chiusura della carreggiata nord del Raccordo Avellino Salerno, con uscita obbligatorio allo svincolo di Solofra per gli altri automobilisti. Anche in questo caso, personale dell'Anas e ambulanze oltre alle forze dell'ordine per coordinare rilievi e soccorsi.