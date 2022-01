Incidente sul lungomare di Napoli, si schianta con lo scooter contro il new jersey: grave 20enne Un 20enne si è schiantato nella notte contro il new jersey di via Partenope, a Napoli; è ricoverato in gravi condizioni, indagini in corso della Polizia Municipale.

A cura di Nico Falco

Il new jersey spostato di un paio di metri, uno scooter ridotto ad un ammasso di rottami, la sella sbalzata a decine di metri. E, a terra, un ragazzo gravemente ferito. È la scena che si sono trovati davanti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale nella notte appena trascorsa, intervenuti in seguito ad un incidente avvenuto sul lungomare di Napoli. Protagonista un 20enne di Casoria, in provincia di Napoli, che ora si trova ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata: nell'impatto ha battuto violentemente la testa, cruciali per stabilire le sue condizioni saranno le prossime ore.

Il devastante incidente è avvenuto intorno alle 3 del 7 gennaio. Il giovane, in sella a un Honda Sh (poi risultato intestato a un'altra persona e privo di assicurazione) stava percorrendo via Caracciolo, in direzione di via Partenope. Secondo la testimonianza di un automobilista, ascoltato dalla Municipale, procedeva ad alta velocità. Arrivato all'altezza di piazza Vittoria, nonostante l'avvertimento del segnale luminoso non deve essersi reso conto della chiusura della strada, di nuovo interdetta al traffico in seguito alla riapertura della Galleria Vittoria; si è schiantato contro il new jersey, la potenza dell'impatto ha spostato il blocco di cemento di un paio di metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, guidata dal capitano Antonio Muriano. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti, anche con l'aiuto delle telecamere presenti in zona; il casco non è stato rinvenuto, è probabile che il ragazzo non lo indossasse.