Incidente sul lavoro nel Beneventano, morto un operaio di 43 anni L’incidente a Puglianello, nel Sannio: ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma per il 43enne non c’è stato niente da fare.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente sul lavoro oggi, lunedì 14 febbraio, a Puglianello, nella provincia di Benevento: qui, un operaio di 43 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano, è purtroppo deceduto. L'uomo, operaio di una ditta di trasporti, è morto nel piazzale dell'azienda, nella zona industriale della cittadina sannita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne, le cui generalità non sono ancora state rese note. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto: da stabilire se l'operaio sia stato vittima di una caduta e abbia battuto la testa sull'asfalto oppure se sia stato colpito da alcune lamiere cadute improvvisamente da un camion che si trovava nel piazzale.

Solo pochi giorni fa, sabato 12 febbraio, un altro incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere dell'Alta Velocità che collegherà Napoli a Bari, nel tratto compreso tra Cancello e Frasso Telesino, tra le province di Caserta e Benevento. Da quanto si apprende, un operaio di 36 anni, originario della Sicilia, dipendente dell'azienda che sta effettuando i lavori sull'Alta Velocità, è improvvisamente precipitato da un'impalcatura: il 36enne è caduto per tre metri ed è atterrato violentemente al suolo. Soccorso prima dai colleghi, che hanno dato l'allarme, e poi dai sanitari del 118, l'operaio è stato trasportato all'ospedale di Marcianise, dove le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi e dove è stato ricoverato in prognosi riservata.