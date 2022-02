Incidente nel cantiere Alta Velocità nel Casertano, operaio di 36 anni precipita da 3 metri: è grave L’incidente si è verificato sulla tratta tra Cancello e Frasso Telesino: soccorso dal 118, l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Un incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere dell'Alta Velocità in provincia di Caserta, sulla tratta tra Cancello e Frasso Telesino: un operaio di 36 anni, originario della Sicilia, ma dipendente di un'azienda che sta eseguendo i lavori per collegare con l'Alta Velocità Napoli e Bari, è improvvisamente precipitato da una impalcatura, compiendo un volo di tre metri prima di atterrare violentemente al suolo. Aiutato in un primo momento dai colleghi che hanno assistito alla scena, il 36enne è stato poi soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Marcianise, dove è ora ricoverato in gravi condizioni di salute, in prognosi riservata. Oltra ai sanitari del 118, sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente e per individuare eventuali responsabilità.

Qualche mese fa un altro incidente nel cantiere dell'Alta Velocità

Soltanto qualche mese fa, nel settembre del 2021, un altro incidente proprio durante i lavori sull'Alta Velocità che dovrebbe finalmente collegare Napoli a Bari. A Maddaloni, ancora nel Casertano, non molto distante dal punto in cui si è verificato questo ennesimo incidente, un operaio di 40 anni è caduto da un ponteggio. L'incidente, fortunatamente, non si è rivelato mortale per il 40enne: soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata la frattura del bacino e di alcune costole.