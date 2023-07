Incidente sul lavoro in ospedale: al San Giovanni Bosco cade operaio di 65 anni, è grave Ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere. Stavolta è accaduto in quello per la ristrutturazione dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Lavorava, a 65 anni, in opere di ristrutturazione all'interno di un ospedale, il San Giovanni Bosco di Napoli, l'operaio che oggi, sabato 22 luglio, è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta. L'uomo si trovava in una sala del nosocomio lì dove è aperto un cantiere per ristrutturazione e rifacimento dell’impianto idraulico. Soccorso dai medici della struttura, ha battuto la testa, ha un trauma cranico ed è in condizioni serie; è ricoverato in terapia intensiva.

Nel giro di pochi giorni sono tre gli infortuni sul lavoro gravi avvenuti tra Napoli e provincia. I due precedenti sono costati la vita ad un un operaio di 20 anni è morto a Frattamaggiore, morto in una macina per le spezie e ad un operaio edile di 59 anni morto a San Giuseppe Vesuviano.