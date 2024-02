Incidente sul lavoro ai Quartieri Spagnoli, muratore cade da impalcatura. Volo di tre metri, ma è salvo Incidente per un operaio, al lavoro nel giorno del suo compleanno, per rifare la facciata di un palazzo in via Emmanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Ricorderà il giorno del suo 52esimo compleanno molto bene, il muratore che ieri sera è precipitato dall'impalcatura di un palazzo in via Emmanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli, la strada oggi nota e frequentata perché lì c'è il noto murales di Diego Armando Maradona.

Questi i fatti, ricostruiti dai carabinieri della compagnia Napoli centro, intervenuti – allertati dal 112 – al civico 55 della strada dei Quartieri per la segnalazione di un infortunio sul lavoro: da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare l'operaio muratore, impegnato per la ditta della quale è dipendente nel rifacimento della facciata dell’immobile, è precipitato dall'impalcatura, da una altezza di circa 3 metri.

L’uomo è stato trasferito nell’ospedale Cardarelli dove è tutt’ora in osservazione ma non è in pericolo di vita. Per l’operaio il referto medico parla di «frattura scomposta tibia sinistra». Sul posto anche personale dell’Asl Napoli 1 per gli accertamenti del caso.