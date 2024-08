video suggerito

Incidente sul lavoro a Scafati: morto un operaio di 68 anni Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sul lavoro a Scafati, nella provincia di Salerno: un operaio di 68 anni è morto in seguito a un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 8 agosto. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, era originaria di Santa Maria la Carità, nella provincia di Napoli; da una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che il 68enne stesse realizzando un muro di contenimento presso un'abitazione privata in via Velleca quando si è verificato l'incidente.

Sul posto si sono recati tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio. Sul luogo del tragico incidente sul lavoro sono intervenuti anche i carabinieri delle tenenza di Scafati – unitamente al personale del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dell'Asl di Salerno, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la precisa dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità nella morte dell'operaio 68enne.