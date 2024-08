video suggerito

Incidente a Grumo Nevano, il carabiniere in licenza Sossio Bencivenga muore mentre lavora nei campi Incidente a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. L'uomo 58enne, luogotenente dei carabinieri in licenza, colpito alla nuca, è deceduto sul posto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Colpito alla testa dall'arco del capannone mentre lavora nella terra: morto un carabiniere di 58 anni a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La vittima, Sossio Bencivenga, era un luogotenente dei Carabinieri, in servizio nel salernitano. Era in licenza e stava aiutando il padre anziano a curare il terreno di famiglia, quando è rimasto vittima della tragedia. Il terribile incidente ha scosso tutta la comunità. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione.

Incidente in via Enrico Fermi, arrivano i carabinieri

Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto in una contrada rurale nei pressi di via Enrico Fermi. L'uomo, un carabiniere di 58 anni, che stava aiutando il padre nei lavori nel terreno di famiglia, si trovava a bordo del suo trattore quando durante una manovra avrebbe colpito un arco in ferro. L’arco si sarebbe spezzato e l’avrebbe colpito al collo.

L'impatto è stato così forte che l'uomo è deceduto sul posto, senza possibilità di soccorso. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta dell'ennesima morte bianca avvenuta in Campania. La comunità di Grumo Nevano è in lutto per la perdita di un lavoratore. I colleghi e i vicini ricordano la vittima come una persona dedita al lavoro.