Incidente sul corso Amedeo di Savoia, turista investito e ucciso da scooter L. G., 75enne di Bari ma residente in Francia, è stato investito a Napoli nella serata di sabato; è deceduto questa mattina nell'ospedale Cardarelli. Salgono a 26 le vittime della strada a Napoli nel 2024.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una notte in gravi condizioni in ospedale, poi il suo cuore ha smesso di battere: non ce l'ha fatta L. G., 75 anni, ricoverato da ieri sera nell'ospedale "Cardarelli" di Napoli dopo essere stato investito da uno scooter sul corso Amedeo di Savoia. L'uomo, apparso da subito in condizioni critiche, è deceduto nella mattinata di oggi, 15 dicembre. Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente per stabilire la dinamica.

L'anziano, originario di Bari ma residente in Francia, era a Napoli in vacanza insieme alla moglie e a una nipote. Secondo le prime ricostruzioni, ricavate dal racconto di alcuni testimoni, intorno alle 21.30 di sabato, 14 dicembre, L. G. stava attraversando la strada lungo il corso Amedeo di Savoia quando è stato centrato da uno scooter, un Honda Sh 300, condotto da un 21enne. Il 75enne è stato soccorso e trasportato al Cardarelli, dove i medici hanno stabilizzato le sue condizioni e hanno disposto il ricovero in prognosi riservata; stamattina, il decesso.

La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre l'autopsia. Il 21enne è stato identificato dai poliziotti e gli è stata ritirata la patente; è stato sottoposto, come da prassi in casi del genere, ad accertamenti urgenti per verificare l'eventuale alterazione dovuta a stupefacenti o alcol. Lo scooter è stato sequestrato. Con il decesso di L. G. salgono a 26 le vittime della strada a Napoli nel 2024; nel dettaglio, sulle strade napoletane nell'ultimo anno sono morti 14 pedoni, 9 conducenti di motocicli, due ciclisti e un passeggero di automobile.