Incidente su una nave petroliera al largo di Capri: un morto e un ferito Ancora da ricostruire le cause dell’incidente e la dinamica: le indagini sono affidate alla Capitaneria di Porto di Napoli, intervenuta sul posto.

A cura di Valerio Papadia

È grave il bilancio di un incidente avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 18 luglio – la vicenda è stata resa nota soltanto oggi – nel mare al largo di Capri: un morto e un ferito nell'incidente – le cui cause e la cui dinamica sono ancora in corso di accertamento – che ha avuto luogo sulla nave petroliera Hafnia Adamite, battente bandiera delle isole Marshall, che si trovava come detto nel Golfo di Napoli. La richiesta di aiuto è arrivata nel pomeriggio di ieri: dalla base di Pontecagnano, nella provincia di Salerno, si è alzato in volo l'elicottero dell'Alidaunia, che effettua il servizio di elisoccorso 118 per la Regione Campania. Giunti sulla nave, purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di un uomo e il ferimento di un altro, che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale del Mare di Napoli.

Sulla nave sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera di Napoli, giunti a bordo della motovedetta Cp 890: a loro spetta il compito di ricostruite cosa sia accaduto sulla petroliera e cosa abbia provocato il decesso di un marittimo e il ferimento di un altro. Come da prassi, l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, che è stato trasferito all'obitorio, dove nei prossimi giorni saranno effettuati tutti i rilievi del caso.