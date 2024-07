video suggerito

Incidente stradale, un altro morto sull’autostrada A2, all’altezza di Eboli (Salerno) Grave incidente stradale sulla A2: un uomo ha perso la vita all’altezza di Eboli (Salerno). Coinvolte 3 vetture, in corso di accertamento la dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Un uomo di 41 di Polla ha perso la vita, la notte scorsa intorno all'1.30, in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza di Eboli, nel Salernitano. È il secondo incidente in pochi giorni: il 18 luglio scorsi erano morti marito e moglie nello stesso tratto, coinvolti in un grave incidente con un camion.

Il sinistro – le cui cause sono oggetto di accertamenti – stavolta è avvenuto sulla carreggiata Nord e sono rimaste coinvolte tre autovetture. Il 41enne era da solo in auto ed è deceduto sul colpo. Inutile il tentativo dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Il corpo della vittima è rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto. Gli altri due feriti, trasportati in ospedale, viaggiavano a bordo di due diverse auto. Non sono in pericolo di vita. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.