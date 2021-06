Doppio incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli, oggi pomeriggio, che è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia. Ad Agnano verso Pozzuoli un chilometro di coda per incidente. Dall'altro lato, 4 chilometri di coda per incidente. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Stradale che hanno cominciato i rilievi per verificare cosa sia accaduto. Mentre anche le ambulanze del 118 si stanno dirigendo sul luogo dell'impatto. Secondo le prime ricostruzioni sembra che nell'incidente siano state coinvolte due vetture, per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carriattrezzi per rimuovere i detriti delle auto rimasti in strada. Le due auto coinvolte si trovano sul lato sinistro della carreggiata.

Non è ancora nota la natura dell'incidente, né se questo abbia avuto conseguenze per le persone coinvolte. Lo scontro ha però avuto forti ripercussioni sulla viabilità, provocando lunghe code in direzione della città flegrea. Dall'altro alto, sull'altro senso di marcia, causa traffico intenso, si segnalano forti rallentamenti. Solo il primo maggio scorso un altro incidente stradale si era verificato nella Tangenziale di Napoli, all'altezza dello svincolo dell'Arenella. Un'automobile che stava transitando sulla tangenziale si è ribaltata. Per fortuna nell'impatto non ci sono stati feriti. La macchina stava transitando nella Galleria dell'uscita Arenella, in zona collinare, quando ha probabilmente perso il controllo forse a causa del manto stradale bagnato. Nell'impatto, l'auto – una Panda – si è quindi ribaltata. Gli agenti della Polizia hanno poi eseguito anche in quella situazione tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto.