Incidente stradale sulla Domitiana a Ferragosto, ragazza di 20 anni morta travolta da auto La giovane investita all’altezza della rotatoria di via Napoli. Altri due incidenti stradali in provincia di Caserta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale sulla Domitiana a Ferragosto. Una ragazza di circa 22 anni è stata investita da un’auto mentre stava rientrando dal turno di lavoro in una vineria di Pinetamare ed è morta a seguito delle lesioni riportate nell’impatto. L’incidente è avvenuto nell’area del Comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta, all’altezza del chilometro 34, nei pressi della rotonda all’incrocio con via Napoli, nei pressi dell'albergo Golden Tulip, attorno alle 4 del mattino. La giovane, di origini ucraine ma residente da tempo a Castel Volturno, per motivi ancora da chiarire, sarebbe stata travolta da una Nissan Micra, venendo sbalzata per alcuni metri sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi, giunti con l’ambulanza del 118, e delle forze dell’ordine. Ma, nonostante le cure mediche prestate dal personale sanitario, la ragazza non ce l’ha fatta. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Castel Volturno e la Polizia Stradale della Sottosezione Cellole. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire quanto accaduto e fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 5 del mattino. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni presenti. Non è escluso che il magistrato di turno possa disporre l’esame autoptico sulla salma della giovane, dal quale potrebbero emergere ulteriori elementi utili a fare chiarezza.

Altri due incidenti in provincia di Caserta

Altri due incidenti si sono registrati in provincia di Caserta nel corso della giornata di Ferragosto. Il primo sulla Domitiana, nella zona del Villaggio Agricolo, all’incrocio con via San Rocco, avrebbe visto coinvolti un taxi e una moto. Il secondo nel pomeriggio tra via Fiume e via Collodi a Portico di Caserta avrebbe coinvolto una Nissan Qashqai e una Fiat Panda. Sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118.