Incidente stradale per Maria Cacialli, la “Figlia del presidente” in ospedale Incidente stradale per Maria Cacialli, la “Figlia del Presidente”: la donna è ricoverata con 4 vertebre e 4 costole rotte. “Mio marito sta peggio di me ma ce la caveremo anche stavolta”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente stradale per Maria Cacialli, la nota "Figlia del Presidente", titolare dell'omonima pizzeria in via del Grande Archivio, nel cuore del Centro Storico partenopeo. La donna ha postato alcuni video da un letto d'ospedale in cui ha raccontato la vicenda, con la voce rotta dalle lacrime e dalla paura, dopo essere anche stata operata d'urgenza.

"Stavo tornando da Roma verso Napoli, quando un'auto ci ha tamponati", ha spiegato Maria Cacialli in un video pubblicato sui propri canali social. La forza d'urto, ha raccontato, è stata violentissima: "Siamo andati a sbattere contro i guardrail, la macchina era diventata una lavatrice. Ci hanno estratto dalle lamiere", ha continuato, spiegando che il bilancio per lei è stato pesantissimo: "Io mi sono rotta quattro vertebre del collo e quattro costole, e mi hanno operato d'urgenza per pneumotorace, si era formata aria attorno ai polmoni che andava subito tolta. Mio marito sta peggio di me, ma ce la caveremo come sempre. Grazie a tutti per i messaggi", ha concluso la donna, aggiungendo: "sono una miracolata, lassù qualcuno mi ama".

Tanti anche i messaggi sui social appena la notizia ha iniziato a diffondersi: in tanti stanno augurando a lei e al marito una pronta guarigione, e di poter tornare quanto prima nella storica pizzeria napoletana che da lei prende il nome, e che negli anni è diventata un punto di riferimento gastronomico per cittadini e turisti di ogni nazionalità.