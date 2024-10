video suggerito

Incidente stradale in Irpinia, scontro tra tre auto: due feriti ricoverati in ospedale L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Castel Baronia, nella provincia di Avellino: sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 ottobre, a Castel Baronia, piccola cittadina nella provincia di Avellino: intorno alle 12 di oggi, sulla Strada Provinciale 281, tre automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, che si è adoperata per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte nell'incidente: nel violento impatto, infatti, due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino; le loro condizioni di salute non sono note.

I vigili del fuoco si sono anche adoperati per mettere in sicurezza i tre veicoli coinvolti nell'incidente. Sul posto sono sopraggiunti, poi, anche i carabinieri della stazione di Montecalvo Irpino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente che, come detto, è ancora poco chiara.