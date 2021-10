Incidente stradale con tre feriti vicino al Mc Donald’s di Nocera Superiore (Salerno) Nella notte tra sabato e domenica incidente stradale a Nocera Superiore (Salerno) nei pressi del Mc Donald’s, sulla statale 18. A scontrarsi, una autovettura e uno scooter. Tre feriti, tutti portati in ospedale dal dal 118, nessuno in pericolo di vita. I carabinieri della locale stazione indagano per ricostruire la dinamica e le cause esatte dei fatti.

A cura di Redazione Napoli

foto di archivio

Stanotte a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, c'è stato un incidente stradale nei pressi del Mc Donald's, sulla statale 18. A scontrarsi, una autovettura e uno scooter. Tre i feriti, portati dal 118 in ospedale, nessuno fortunatamente risulta in gravi condizioni. I carabinieri della locale stazione indagano per ricostruire la dinamica e le cause esatte dei fatti. Questi i fatti, per come sono stati ricostruiti nella notte: un ragazzo ed una ragazza, entrambi poco più che ventenni (23 anni per la precisione) erano su uno scooter, mentre sulla vettura, una Fiat Cinquecento, c'erano due ragazze di 20 anni.

C'è stato un impatto fra i due mezzi – velocità, precedenza stradale e eventuali infrazioni sono al vaglio dei militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore – e nell'impatto sono rimaste ferite tre persone che sono state trasportate nell'ospedale nocerino. Una delle due ragazze che era in auto ha riportato lesioni lievi, giudicate guaribili in 3 giorni; i due giovani che si trovavano in sella allo scooter hanno riportato una prognosi di 10 e 25 giorni. Quel tratto di strada statale è giudicato molto pericoloso ed è stato già scenario di altri sinistri stradali.