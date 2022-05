Incidente stradale ad Acerra: morto l’architetto Nicola Stellato, aveva 60 anni Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente: il 60enne si trovava in sella a uno scooter. Trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, Stellato è morto a causa delle ferite riportate.

A cura di Valerio Papadia

Lutto ad Acerra, nella provincia di Napoli, per la morte dell'architetto Nicola Stellato, molto conosciuto in città: l'uomo aveva 60 anni. Stellato è rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato nella giornata odierna, domenica 15 maggio, proprio ad Acerra, nella zona Asi, non lontano dall'ex stabilimento Montefibre: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, ma il 60enne si trovava in sella a uno scooter quando si è verificato l'incidente. Soccorso dai sanitari del 118, Nicola Stellato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell'ordine indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente, che come detto è ancora poco chiara.

Nicola Stellato era stato anche consigliere comunale ad Acerra

Oltre che per la professione di architetto, Nicola Stellato era conosciuto ad Acerra anche per il suo impegno politico: nella città della provincia partenopea il 60enne era stato anche consigliere comunale con il Partito Democratico. Proprio la sezione di Acerra del Pd, oggi, ne piange la prematura scomparsa: "Continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo in ogni nostra azione. Ciao Nicola" si legge sui profili social del Pd di Acerra.

Incidente stradale a Napoli, grave giovane di 28 anni

A Napoli invece, nella notte tra sabato e domenica, si è verificato un altro incidente stradale: un giovane di 28 anni è rimasto ferito gravemente. L'incidente si è verificato in via Argine, periferia orientale del capoluogo campano: il 28enne viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile.