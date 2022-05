Incidente stradale a Pozzuoli, scontro tra due auto: morto Andrea Fuso, 68 anni L’incidente si è verificato a Lucrino, frazione della città flegrea, nella provincia di Napoli: inutili i soccorsi per il 68enne, che purtroppo non ce l’ha fatta.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, nel quale ha purtroppo perso la vita Andrea Fuso, un uomo di 68 anni. L'incidente si è verificato ieri, lunedì 9 maggio, a Lucrino, frazione della città flegrea, sulla via Provinciale Lucrino-Averno, una delle strade che dalla cosiddetta Rotonda Cavani conduce al Lago d'Averno. Stando a quanto si apprende, il 68enne stava viaggiando a bordo della sua vettura, una Renault Kangoo, quando il veicolo ha impattato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'altra vettura, una Citroen C4 guidata da un uomo di 40 anni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro, purtroppo, che constatare il decesso del 68enne: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

La salma del 68enne è stata sequestrata: disposta l'autopsia

Oltre ai soccorritori, sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidati dalla comandante Silvia Mignone, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente; sul posto anche il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro della salma di Andrea Fuso, che è stata trasportata all'obitorio del Policlinico Federico II di Napoli, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.