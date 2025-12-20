Incidente stradale a Giugliano, scontro tra Fiat Panda e una Jeep, due ragazze in ospedale

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri a Giugliano. Intorno alle ore 23 di ieri, venerdì 19 dicembre, in via Labriola, nelle immediate vicinanze di piazza Gramsci, si è verificato un violento scontro tra una Fiat Panda e una Jeep. La dinamica dell'impatto è stata particolarmente cruenta: il suv, dopo la collisione, si è ribaltato più volte, abbattendo alcuni paletti spartitraffico e terminando la sua corsa al centro della carreggiata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. Il bilancio è di due ragazze ferite, trasportate d'urgenza presso il nosocomio locale; fortunatamente, le loro condizioni non sono considerate critiche. L'incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione stradale nella zona. Sono tuttora in corso i rilievi per accertare le esatte cause dello scontro.