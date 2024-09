video suggerito

Incidente stradale nel Salernitano: morta una donna, cinque feriti di cui uno grave Una 74enne è morta in un incidente stradale oggi pomeriggio, 28 settembre, a Celle di Bulgheria (Salerno); sono rimaste ferite altre cinque persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

I due veicoli coinvolti nell'incidente lungo la provinciale per Camerota

Grave incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, 28 settembre, lungo provinciale 562 Mingardina, che collega Palinuro con Camerota, in provincia di Salerno: il bilancio è di una donna morta e 5 feriti, di cui uno grave. Sul posto, nel territorio di Celle di Bulgheria, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza le automobili e hanno avviato le operazioni per il ripristino della carreggiata. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri.

Lo schianto ha coinvolto due automobili, che si sono scontrate frontalmente quando, per cause ancora da accertare, una delle due ha invaso la corsia opposta e si è trovata sulla traiettoria dell'altra che stava sopraggiungendo in quel momento. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per una donna di 74 anni: probabilmente è deceduta sul colpo, era già senza vita quando è stata estratta dall'abitacolo; la vittima, di origini tunisine, era residente a Napoli.

Le altre cinque persone, rimaste ferite, sono state trasportate all'ospedale di Vallo della Lucania, dove sono state affidate ai sanitari; una di loro è in gravi condizioni, si tratta di un uomo che viaggiava nella stessa automobile della donna deceduta. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Sapri e della stazione di Camerota, la dinamica resta per il momento da ricostruire.