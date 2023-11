Incidente sotto la Galleria Laziale a Napoli: traffico in tilt a Fuorigrotta L’incidente ha avuto forti ripercussioni sulla circolazione automobilistica a Fuorigrotta: in particolare il traffico in via Giulio Cesare risulta paralizzato.

A cura di Valerio Papadia

L’incidente in Galleria Laziale (Fanpage.it)

Lieve incidente stradale questa mattina, venerdì 10 novembre, all'interno della Galleria Laziale a Napoli, tunnel che collega Fuorigrotta a Mergellina e al Lungomare: da quanto si apprende, nell'incidente è rimasta coinvolta una sola automobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che si sono adoperati per spostare la vettura incidentata al lato della carreggiata e sgomberare la strada agli altri veicoli.

L'incidente ha però provocato notevoli disagi agli automobilisti, causando notevoli disagi alla circolazione: forti rallentamenti si sono registrati a Fuorigrotta, in particolare in via Giulio Cesare, dove il traffico è paralizzato. La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara, né si conoscono il numero o le condizioni della persone coinvolte nell'incidente.