Incidente nell’Avellinese, auto si ribalta sulla statale: due feriti a Mirabella Eclano

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino: mentre percorrevano la Statale 90 delle Puglie il guidatore ha perso il controllo dell'automobile, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia locale, i due feriti sono stati portati in ospedale e le loro condizioni non sono gravi.

L'incidente è avvenuto all'altezza della frazione Calore. La dinamica resta per il momento al vaglio, i militari sono al lavoro per la ricostruzione. È possibile che a causare il ribaltamento della vettura sia stata una manovra brusca mentre l'automobile era in marcia ad alta velocità: il veicolo avrebbe sbandato e si sarebbe capovolto subito dopo. I due feriti sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118, che dopo la stabilizzazione li hanno accompagnati al Pronto Soccorso di Ariano Irpino; i successivi esami in ospedale hanno escluso conseguenze di rilievo per entrambi.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico; la circolazione è tornata regolare quando l'automobile, rimasta capovolta a margine della carreggiata, è stata rimossa. Nell'impatto non risultano coinvolti altri veicoli.