Incidente nel Casertano: scontro tra due auto, un morto e un ferito ad Alvignano Un morto ed un ferito ad Alvignano, in provincia di Caserta, dopo lo scontro tra due automobili: ad avere la peggio un 81enne, morto per le ferite riportate.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tragico incidente questa mattina ad Alvignano, in provincia di Caserta: il bilancio finale è di un morto ed un ferito, dopo che le due automobili sulle quali viaggiavano si sono scontrate. La vittima, F.P., di 81 anni, era a bordo di una Suzuki Samurai, mentre l'altra persona, un 58enne anche lui del posto, era alla guida di una Volvo W60.

Per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati frontalmente attorno alle 7.30 di questa mattina: violentissimo l'impatto, nel quale ad avere la peggio è stato l'81enne, portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: nonostante le cure dei medici, l'uomo si è spento nel primo pomeriggio. L'altro ferito, invece, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese, ma le sue condizioni non sarebbero gravi e non sembrerebbero destare particolare preoccupazione. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese sono invece intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso: le vetture sono state poste sotto sequestro per gli accertamenti del caso da parte dell'autorità giudiziaria, chiamata ora ad accertare cause e responsabilità del tragico incidente che è costato la vita all'81enne.