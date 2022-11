Incidente mortale, tre giovani in auto schiantano contro un muro: uno di loro non ce l’ha fatta Drammatico incidente stradale in via Cupa di Nola a Somma Versuviana, morto un ragazzo di 19 anni.

A cura di Redazione Napoli

Questa notte i Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana e quelli della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Cupa di Nola per un incidente stradale. Tre giovani a bordo di una Fiat Panda si sono schiantati, per motivi in corso di accertamento, contro il muro perimetrale di un’abitazione.

Uno di loro è stato portato al Cardarelli, gli altri due all’ospedale del mare di Ponticelli. Purtroppo uno dei tre, 19 anni, è morto poco dopo il ricovero. Indagini in corso per chiarire dinamica.