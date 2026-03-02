Incidente mortale sulla statale Sannitica verso Afragola, auto si schianta contro palo, vittima uomo 52enne

Incidente nell’hinterland Nord. La vittima è un 52enne napoletano. Disposti sequestro del veicolo e autopsia.

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri in via Sannitica, in direzione Afragola. Per cause ancora in corso di accertamento, Sergio C., 52 anni, nato a Napoli l’11 giugno 1973, ha perso il controllo della propria Citroen Xsara mentre era alla guida, finendo contro un palo dell’Enel. L'impatto è stato violento e per l'uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Casoria per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del veicolo coinvolto nell’incidente e della salma, che sarà sottoposta ad autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.