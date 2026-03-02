Incidente mortale sulla statale Sannitica verso Afragola, auto si schianta contro palo, vittima uomo 52enne
Incidente mortale nel pomeriggio di ieri in via Sannitica, in direzione Afragola. Per cause ancora in corso di accertamento, Sergio C., 52 anni, nato a Napoli l’11 giugno 1973, ha perso il controllo della propria Citroen Xsara mentre era alla guida, finendo contro un palo dell’Enel. L'impatto è stato violento e per l'uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Casoria per i rilievi e la gestione della viabilità.
L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del veicolo coinvolto nell’incidente e della salma, che sarà sottoposta ad autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.