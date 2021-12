Incidente mortale in Irpinia: Gianmarco, 23 anni, si schianta con l’auto contro un muro Gianmarco Bracco, 23 anni, è deceduto nella notte per un grave incidente stradale in via Variante, tra San Martino Valle Caudina e Cervinara (Avellino).

A cura di Nico Falco

Ha perso il controllo dell'automobile, è uscito di strada e si è schiantato contro un muro. I primi soccorsi sono partiti da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno visto la sua vettura distrutta. I sanitari lo hanno estratto dalle lamiere, poi la corsa in ambulanza verso l'ospedale, ma il suo cuore ha smesso di battere. È morto così Gianmarco Bracco, 23enne di San Martino Valle Caudina vittima di un grave incidente stradale sulla cui dinamica sono in corso accertamenti.

La tragedia nella notte appena trascorsa in via Variante, strada a scorrimento veloce tra San Martino Valle Caudina e Cervinara, in provincia di Avellino. Il ragazzo era nella sua Fiat 500, da solo. Non è chiaro se a causare lo schianto siano state le condizioni della strada, forse l'alta velocità o un colpo di sonno o un malore alla guida: il giovane è finito contro un muro di cemento al lato della carreggiata. I soccorsi hanno raggiunto il posto pochi minuti dopo l'allarme, lanciato da altri passanti che hanno visto l'automobile e si sono resi conto di quello che era accaduto.

All'arrivo dei sanitari del 118 Bracco aveva perso conoscenza ed è subito apparsi in gravi condizioni, ma era ancora vivo. È stato estratto dall'abitacolo e caricato a bordo dell'ambulanza, subito ripartita alla volta dell'ospedale Moscati di Avellino. Il 23enne è però deceduto durante il trasporto al Pronto Soccorso. Le indagini sull'incidente sono affidate agli agenti del commissariato di Cervinara della Polizia di Stato; stando ai primi accertamenti, non risultano coinvolti altri veicoli o persone e non ci sarebbero testimoni oculari del momento dello schianto.