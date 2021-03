L'equipaggio del 118 intervenuto nella serata di ieri per soccorrere i feriti in un incidente stradale verificatosi nella tarda serata in via Petrarca, a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, è stato aggredito: una infermiera è stata strattonata e l'ambulanza è stata bersagliata dal lancio di alcuni oggetti. A raccontare l'accaduto, su Facebook, è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che racconta come da via Petrarca sia arrivata la richiesta di soccorso per l'incidente di cui sopra, nel quale tre ragazzi sono rimasti feriti. Ecco il post pubblicato dall'associazione:

A rispondere alla richiesta di soccorso viene inviata la postazione 118 del Crispi che in 7 minuti, e ribadiamo 7 minuti, arrivano sul posto! L’autista viene accolto da un energumeno che scaglia un oggetto contundente sulla ambulanza lato guida, una cinquantina di persone presenti che inveiscono con i peggiori epiteti. I sanitari attraverso 1000 difficoltà arrivano al ragazzo disteso a terra in pessime condizioni. Addirittura mentre il paziente viene caricato in ambulanza l’infermiera viene attaccata alle spalle! Il 118 del Crispi riesce a divincolarsi tra la folla di facinorosi ed a partire alla volta del Cardarelli tra le grida della gente sui balconi che dicevano: ”dovete morire!”. Dopo tutte le fasi atte a garantire la salute del paziente, l’equipaggio sporge regolare denuncia contro ignoti! Se l’ambulanza del Crispi avesse avuto le fatidiche telecamere promesse dalla Asl Napoli 1 a quest’ora ora la denuncia poteva essere mirata, invece sarà la solita denuncia contro ignoti che cadrà nei fascicoli della Procura!