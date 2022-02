Incidente in via Miano, auto contro moto: ragazzo in ospedale, traffico in tilt Incidente in via Miano, a Capodimonte, zona collinare di Napoli: una motocicletta si è schiantata contro un’automobile, il guidatore è finito in ospedale. Traffico in tilt.

A cura di Nico Falco

Un incidente tra un'automobile e una motocicletta di grossa cilindrata si è verificato oggi pomeriggio in via Miano, in zona Capodimonte, nell'area collinare di Napoli. Il giovane in sella è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Cto, dove è stato sottoposto agli accertamenti clinici; avrebbe riportato delle fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo schianto avvenuto intorno alle 16, ha causato temporaneamente il blocco della circolazione su quel tratto di strada e ha mandato in tilt il traffico sull'intera area.

In via Miano sono intervenuti gli agenti dell'unità territoriale della Polizia Locale per i rilievi e per accertare le responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni l'incidente sarebbe avvenuto mentre l'automobile era impegnata in una inversione ad U su via Miano: l'uomo in sella alla moto si sarebbe trovato la strada improvvisamente sbarrata e non sarebbe riuscito a frenare in tempo, colpendo la vettura sulla parte posteriore destra; l'impatto avrebbe fatto quindi impennare la motocicletta, bloccandola in verticale, come si vede nelle fotografie circolate anche sui social, e il guidatore sarebbe stato scaraventato violentemente al suolo. Illeso, invece, l'autista dell'automobile.

Lo scatto è stato pubblicato su Facebook anche dal profilo ufficiale del parlamentino della terza municipalità di Napoli (Stella, San Carlo all'Arena), che evidenzia come quella strada sia stata già teatro di numerosi incidenti . "Giù più volte – si legge nel post – abbiamo sollecitato il Comune centrale a prendere provvedimenti su quest'asse viario ormai troppo pericoloso".