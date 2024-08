video suggerito

Incidente in via Campana: morto Ciro Russo, il 37enne di Pianura lascia 5 bambini Grave incidente a Pozzuoli, coinvolte due automobili e un scooter; la vittima, il 37enne Ciro Russo, di Pianura, deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittima, il 37enne di Pianura Ciro Russo

Lo schianto frontale in scooter contro un'auto, la corsa disperata in ospedale, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: Ciro Russo, 37 anni, è morto ieri mattina, 29 agosto, a seguito di un incidente avvenuto in via Campana, nel comune di Pozzuoli. L'uomo abitava nel quartiere Pianura, nella periferia Ovest di Napoli, lascia la moglie e cinque bambini piccoli.

L'impatto mortale, che oltre allo scooter ha coinvolto due automobili, si è verificato all'altezza del civico 191. Un tratto dove non ci sono curve, è quindi possibile che l'incidente sia avvenuto per una manovra improvvisa effettuata da uno dei conducenti; secondo le ricostruzioni il 37enne avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso e si sarebbe scontrato frontalmente con una delle due automobili. Russo, soccorso in condizioni critiche, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli, dove però è morto poco dopo.

La salma è stata trasferita all'istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli per l'autopsia; solo successivamente, col placet dei magistrati, potrà essere riconsegnata alla famiglia per i funerali. Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale di Pozzuoli, gli agenti sono intervenuti per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica. I tre veicoli coinvolti sono stati sequestrati in vista di ulteriori accertamenti.