Incidente in Tangenziale, ferito il giornalista Peppe Iannicelli: “Vivo per miracolo” Il racconto su Facebook: “L’incidente sulla rampa di Corso Malta. Per me un taglio alla gamba curato dal personale dell’ambulanza giunta sul posto e qualche contusione”

A cura di Pierluigi Frattasi

È rimasto ferito lievemente in un incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli il giornalista Peppe Iannicelli, volto noto del Tg di Canale 21. L'episodio è stato raccontato dallo stesso cronista che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, commentando: "Vivo per miracolo". L'incidente, secondo quanto riportato da Iannicelli, è avvenuto sulla rampa di Corso Malta, dalla quale si accede poi alla Tangenziale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere eventualmente utilizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il racconto di Iannicelli: "Vivo per miracolo"

Per fortuna, il giornalista non ha riportato gravi conseguenze, a parte un taglio alla gamba. Di seguito il racconto fatto da Iannicelli e pubblicato sul suo profilo Facebook: