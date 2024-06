video suggerito

Incidente in Tangenziale a Napoli: auto si ribalta nel tunnel di Capodimonte Incidente sulla Tangenziale di Napoli, un’automobile finisce per ribaltarsi in galleria: oltre due chilometri di coda in pochi minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Francesco Emilio Borrelli

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Napoli, quando poco prima delle 20 si è verificato un incidente nel tunnel di Capodimonte, sulla Tangenziale partenopea. Traffico rapidamente in tilt e forze dell'ordine sul posto per i rilievi e coordinare i soccorsi. Sarebbero almeno due le automobili coinvolte, una delle quali si è ribaltata su un fianco: soccorritori sul posto mentre all'esterno del tunnel, in direzione di Napoli, il traffico è andato rapidamente in tilt.

In pochi minuti si sono formati subito oltre due chilometri di coda tra Zona Ospedaliera e Corso Malta, in direzione di Napoli, poi aumentati a tre chilometri fino ai Camaldoli. Code che si aggiungono al traffico già intenso, e quotidiano, che si registra in zona per l'alto flusso di automobili tra chi esce dalla città per raggiungere la provincia e le automobili che raggiungono o escono dall'aeroporto di Capodichino. I tempi di percorrenza rischiano di allungarsi ulteriormente, almeno fin quando le forze dell'ordine non avranno effettuato i rilievi e proceduto alla messa in sicurezza del tratto.