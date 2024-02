Incidente in scooter fuori la Galleria Vittoria di Napoli, Giovanni Sarno muore dopo due giorni L’uomo, 44 anni, è deceduto dopo due giorni all’ospedale del Mare, dove era stato ricoverato dopo l’incidente stradale in cui era rimasto gravemente ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Giovanni Sarno, l'uomo di 44 anni che, due giorni fa, era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale occorso all'imbocco della Galleria Vittoria di Napoli: l'uomo, purtroppo, a due giorni di distanza dall'incidente è deceduto all'ospedale del Mare, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime subito dopo l'incidente.

L'incidente in cui ha perso la vita Giovanni Sarno

Intorno alle 3 dello scorso 14 febbraio, secondo una prima ricostruzione, Giovanni Sarno si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo via Arcoleo, nella zona del Lungomare di Napoli, in procinto di imboccare la Galleria Vittoria in direzione di via Acton quando, all'ingresso del tunnel, il mezzo a due ruote guidato dal 44enne avrebbe impattato contro i new jersey di cemento posti all'imbocco del tunnel.

Sarno è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale del Mare dove, come detto, dopo due giorni è purtroppo sopraggiunto il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal comandante Joselito Orlando, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente; da una prima ricostruzione, il 44enne avrebbe perso il controllo dello scooter, ma non si esclude nessuna ipotesi.