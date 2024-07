video suggerito

Incidente in scooter a Ottaviano, Orazio Oriundo muore a 19 anni L’incidente si è verificato nella notte. Il 19enne ha perso il controllo dello scooter e ha impattato contro l’isola spartitraffico: è deceduto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella notte appena trascorsa a Ottaviano, cittadina della provincia di Napoli alle pendici del Vesuvio: nell'incidente è purtroppo deceduto Orazio Oriundo, un ragazzo di 19 anni. Stando a quanto si apprende, intorno alle 2.15 di questa notte, il giovane si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo via Cesare Ottaviano Augusto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e ha impattato violentemente contro l'isola spartitraffico.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Orazio Oriundo non c'è stato nulla da fare: il 19enne è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. I militari dell'Arma inoltre, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, hanno posto sotto sequestro la salma del 19enne e il suo scooter.

Si ferma per soccorrere auto in panne, 49enne investito e ucciso in Cilento

Incidente mortale anche in Cilento, nel Salernitano. Nella serata di ieri, Giovanni Ambruoso, 49 anni, è stato investito e ucciso sulla Statale Cilentana dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che era rimasto in panne con la propria vettura. Per il 49enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.