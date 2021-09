Incidente in pieno centro a Battipaglia: due auto coinvolte e 9 feriti, uno è grave Violento incidente a Battipaglia: due auto coinvolte in uno scontro frontale, nove i feriti, uno è grave all’ospedale di Eboli. Si tratta di un 18enne originario di Eboli come gli altri quattro occupanti della Fiat Punto che si è scontrata con un’altra vettura guidata da giovani di origine straniera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Violento incidente questa notte a Battipaglia all'incrocio che si trova su via Rosa Jemma e via Cesaro del Tasso, a due passi dallo stadio Luigi Pastena: a scontrarsi sono state due automobili con a bordo complessivamente nove persone, tutte ferite. Il più grave è stato sbalzato dalla vettura: si tratta di un giovane di Capaccio, appena diciottenne, portato non cosciente all'ospedale di Eboli. Nella stessa auto viaggiavano altri quattro giovani, tutti di Capaccio come lui e che hanno riportato traumi e contusioni, ma senza particolari conseguenze: uno di essi ha ricevuto diversi punti al volto in seguito a. In codice giallo anche i passeggeri dell'altra vettura, tutti di origine straniera: anche per loro il trasferimento in ospedale in seguito a contusioni e traumi.

L'impatto è stato violentissimo: l'automobile scura, una Fiat Punto su cui viaggiavano i cinque ragazzi di Capaccio, ha riportato forti danni nella parte anteriore, con il parabrezza sfondato e con l'impatto che l'ha sbalzata verso un albero sul vicino marciapiedi. Letteralmente distrutta la Volkswagen Golf grigia su cui invece viaggiavano i ragazzi stranieri, che ha riportato seri danni a tutta la parte anteriore del mezzo ed anche alle portiere laterali. Impossibile al momento ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sebbene a giudicare dai danni riportati dalle due vetture (entrambe seriamente danneggiata nella parte anteriore) si tratta sicuramente di uno scontro frontale, mentre andrà chiarito se si tratta di un incidente dovuto ad una manovra di sorpasso azzardata oppure ad una distrazione dei guidatori. Sul posto sono giunti i sanitari dell'Humanitas Misericordia oltre al personale della Vopi di Salerno per prestare le prime cure del caso e portare i feriti in ospedale.