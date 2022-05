Incidente in piazza Vanvitelli, auto fuori controllo si schianta su aiuola e abbatte lampione Incidente in piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero, a Napoli: un’auto fuori controllo si è abbattuta sull’aiuola e ha divelto un palo della luce.

A cura di Nico Falco

Incidente in piazza Vanvitelli (foto Jo Giovanni Natale – Facebook)

Rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio di oggi, 3 maggio, in piazza Vanvitelli, al Vomero, zona collinare di Napoli: un'automobile fuori controllo si è schiantata sull'aiuola al centro e ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica. La scena davanti a decine di passanti, molti dei quali si sono precipitati per cercare di aiutare le persone nella vettura; alla guida c'era una donna, che ha riportato delle contusioni ma non è rimasta ferita in modo preoccupante.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per la ricostruzione della dinamica e per la messa in sicurezza della zona. L'automobile, una Hyundai di recente immatricolazione, è stata pesantemente danneggiata: nell'impatto con il lampione e con i muretti in cemento dell'aiuola la parte anteriore è andata distrutta, il paraurti si è staccato ed è caduto al suolo. La vettura e i rottami sono stati prelevati da una ditta specializzata, dopo la rimozione la viabilità è tornata alla normalità.

La ricostruzione è ancora al vaglio, ma tra le cause potrebbe esserci stata la pioggia: le ruote avrebbero perso aderenza per via dell'acqua, forse in seguito ad un brusco cambio di direzione o a una frenata, e l'automobilista non sarebbe riuscita a tenere il veicolo sotto controllo, finendo quindi contro l'aiuola con un botto fragoroso e travolgendo il palo della luce; non risultano feriti oltre alla conducente, che avrebbe riportato soltanto delle lievi contusioni ed è stata aiutata ad uscire dall'abitacolo dai presenti. Le foto dell'incidente sono state pubblicate su Facebook da Jo Giovanni Natale, amministratore del gruppo "Vomero Arenella – Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli".