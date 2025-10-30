Incidente in moto a Piano di Sorrento, Umberto Schisano morto a 29 anni

napoli
Un 29enne di Sorrento (Napoli), Umberto Schisano, è deceduto ieri sera in un incidente a Piano di Sorrento, in via delle Rose: avrebbe perso il controllo della moto.
A cura di Nico Falco
Un 29enne di Sorrento, Umberto Schisano, è morto nella serata di ieri, 29 ottobre, a seguito di un incidente in moto: l'uomo stava percorrendo via delle Rose, a Piano di Sorrento (Napoli) quando, secondo le ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo rovinosamente a terra. Sarebbe deceduto sul colpo, inutili i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti, alle 21.10 circa, i carabinieri della Compagnia di Sorrento per l'avvio delle indagini. La salma di Schisano è stata sequestrata ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, è probabile che nelle prossime ore venga disposta l'autopsia. Nell'incidente, stando a quanto emerso al momento, non sarebbero coinvolti altri veicoli.

