Incidente in moto a Ferragosto, Ivan Mangusi muore a 30 anni dopo più di un mese in ospedale

Ivan Mangusi era rimasto ferito in un incidente stradale tra Giugliano e Qualiano, nella provincia di Napoli, lo scorso 15 agosto; nelle scorse ore, dopo oltre un mese, il suo cuore ha smesso di battere.

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Ivan Mangusi, 30 anni, rimasto coinvolto in un incidente a Ferragosto in provincia di Napoli: nelle scorse ore, il cuore del 30enne ha smesso di battere, dopo oltre un mese di ricovero all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Ivan Mangusi era originario di Villaricca, cittadina dell'area Nord di Napoli nella quale gestiva una panetteria e dove era molto conosciuto: tanti i messaggi di cordoglio che sono stati indirizzati alla famiglia dopo che, nella giornata di ieri, martedì 23 settembre, è arrivata la notizia della sua morte; la salma del 30enne si trova ora all'obitorio dell'ospedale di Giugliano, in attesa dell'autopsia, che chiarirà le cause esatte del decesso e la dinamica dell'incidente; soltanto successivamente la famiglia potrà procedere con i funerali.

Ivan Mangusi coinvolto in un incidente tra Giugliano e Qualiano

Alle prime luci dello scorso 15 agosto, Ivan Mangusi era in sella alla sua motocicletta quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo la sua corsa contro la rotonda Grande Sud, tra Giugliano e Qualiano. Soccorso tempestivamente, le condizioni del 30enne erano apparse subito molto gravi, a tal punto che era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Giuglianese, dove era stato ricoverato in coma e dove, purtroppo, nelle scorse ore è sopraggiunto il decesso.