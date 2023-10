Incidente in barca a Ischia, uomo perde tre dita di una mano: portato in elicottero a Napoli Il diportista si sarebbe ferito mentre levava l’ancora alla barca, ormeggiata a poca distanza dal porticciolo di Sant’Angelo. L’uomo è stato portato in eliambulanza a Napoli per essere operato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente in barca per un uomo – le cui generalità non sono state rese note – nella mattinata di oggi, domenica 1 ottobre, sull'isola di Ischia. Da quanto si apprende, l'uomo si trovava sulla sua imbarcazione ormeggiata poco al largo dal porticciolo di Sant'Angelo quando, probabilmente mentre era intento a salpare l'ancora, è rimasto coinvolto nell'incidente, la cui dinamica è ancora poco chiara: il malcapitato, però, ha perso tre dita nell'incidente.

L'uomo trasportato in eliambulanza sulla terraferma: dovrà essere operato

Dall'imbarcazione è partito una richiesta di soccorso: sul posto sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera, che hanno assistito il ferito fino all'arrivo dei sanitari del 118: l'uomo è stato così trasportato all'ospedale Rizzoli. Nel nosocomio ischitano, i medici hanno valutato le condizioni di salute del ferito e hanno ritenuto necessario trasferirlo: l'uomo è stato così trasportato con un'eliambulanza in un ospedale a Napoli per essere sottoposto a un intervento chirurgico.