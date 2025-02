Incidente in autostrada nell’Avellinese, tir sbanda e finisce nella scarpata

video suggerito

A cura di Nico Falco

Potrebbe essere stato lo scoppio di uno pneumatico a causare il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A16, dove un tir senza controllo ha abbattuto il guardrail ed è finito nella scarpata al lato della carreggiata. È accaduto sulla Napoli-Canosa pochi chilometri prima del casello di Grottaminarda, in provincia di Avellino; le squadre di soccorso stradale hanno rimosso l'automezzo e recuperato i due autisti, rimasti illesi.

L'autoarticolato, che trasportava terra, era diretto a Taranto, a bordo due uomini, residenti a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Le cause dell'incidente sono al momento al vaglio ma, secondo le ricostruzioni, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo; non sarebbe riuscito a tenerlo in strada e sarebbe quindi andato a sbattere contro il guardrail a lato della carreggiata; la barriera non avrebbe retto al peso del tir, che avrebbe continuato la sua corsa nella scarpata. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli, per rimuovere il mezzo è stata utilizzata un'autogru. Tra le ipotesi, quella relativa all'esplosione di uno pneumatico durante la marcia.

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi; i due autisti sono stati sentiti e probabilmente, per la ricostruzione, verranno acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada. L'incidente ha causato la momentanea sospensione della circolazione in direzione sud, ma grazie al tempestivo intervento e al coordinamento delle operazioni di soccorso la viabilità è stata ripristinata nel minor tempo possibile.