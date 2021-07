Lavori in strada, il camion con la gru si ribalta: operaio precipita sugli scogli, è grave Minori, Costiera Amalfitana, dramma durante i lavori di consolidamento della stretta stradina che collega la città, oggetto di un grave cedimento nei giorni scorsi: il camion con gru si è ribaltato scaraventando l’operaio che guidava la struttura sulla sottostante scogliera. L’uomo è politraumatizzato, soccorso con l’ausilio di un elicottero.

A cura di Redazione Napoli

Dramma in Costiera Amalfitana, a Minori, in zona Torricella, lì dove da settimane ci sono lavori per il rinforzo della sede stradale dopo un rovinoso crollo. Il camion con braccio gru che eseguiva i lavori si è drammaticamente ribaltato scaraventando l'operaio che lo pilotava sulla sottostante scogliera. L'uomo è politraumatizzato, è in condizioni critiche ma non giudicato in imminente pericolo di vita.

Complicate le operazioni di recupero del ferito, coadiuvate da un elicottero e da una imbarcazione dal mare. L'operaio era sul carrello calato sotto la sede stradale, in una zona ovviamente pericolosa.