Incidente frontale tra due auto nel Salernitano: Serena Salvati muore a 20 anni Lo scontro è avvenuto questa notte a Castel San Giorgio, nella provincia di Salerno: nell’incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 19 anni.

A cura di Valerio Papadia

Drammatico incidente stradale questa notte a Castel San Giorgio, cittadina nella provincia di Salerno: due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente intorno alle 2. Nell'incidente, purtroppo, ha perso la vita una ragazza di soli 20 anni, Serena Salvati: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la giovane non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sulla dinamica dell'incidente, verificatosi nella frazione Torello, al confine con il Comune di Siano. Nello scontro frontale è rimasto ferito anche un ragazzo di 19 anni, che è stato trasportato in ospedale.

Il cordoglio per la morte di Serena Salvati

Tanti i messaggi che sono apparsi sui social quando la notizia della morte della 20enne ha cominciato a diffondersi. Tra questi, anche il messaggio della sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, che ha scritto: