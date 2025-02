video suggerito

Incidente frontale tra due auto in provincia di Avellino: feriti una donna di 58 anni e un ragazzo di 22 Un incidente che ha coinvolto due auto si è verificato nel pomeriggio odierna a Guardia dei Lombardi: due i feriti, che sono stati trasportati in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 25 febbraio, a Guardia dei Lombardi, nella provincia di Caserta: per cause che sono ancora in corso di accertamento, sulla Strada Provinciale 284, in località Fondovalle Ufita, due automobili si sono scontrate frontalmente. A causa dell'impatto, una donna alla guida di una delle due vetture, una 58enne di Vallesaccarda, è rimasta incastrata nell'abitacolo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno liberato la donna dalle lamiere dell'auto.

La 58enne, insieme al conducente dell'altra vettura, un giovane di 22 anni del posto, è stata soccorsa poi dai sanitari del 118: entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso; non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto; i vigili del fuoco, invece, hanno messo in sicurezza i due veicoli coinvolti nell'incidente.